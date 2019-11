Appuntamento in piazza il 7 e l’8 dicembre.

Appuntamento di fine anno con la solidarietà all’Ail, l’Associazione Nazionale contro le leucemie ed i mielomi che, da 31 anni, propone ogni anno in migliaia di piazze italiane, la vendita di beneficenza delle stelle di Natale solidali. La Maddalena presente come sempre con i volontari dell’ASD Sportisola che, con il Patrocinio del Comune di La Maddalena ed in collaborazione con Ail Sassari, saranno presenti sabato 7 e domenica 8 dicembre per la vendita delle Stelle di Natale.

Anche quest’anno il prezzo di vendita rimane invariato nel nord Sardegna, e, una pianta di vivaio sardo, costerà 10 euro anziché i 12 della campagna nazionale. L’intero ricavato andrà all’associazione Ail di Sassari che oltre alla gestione di Casa Ail, appartamenti a disposizione dei malati oncologici e delle loro famiglie in trasferta nel capoluogo di provincia, si occupa dell’assistenza domiciliare e del sostegno economico a malati privi di reddito. La generosità della popolazione maddalenina è sempre tanta e, anche per quest’anno, la ASD Sportisola auspica i sold out degli anni passati.

Domenica 8 dicembre per gli appassionati di camminata, è prevista in concomitanza con la presenza del gazebo Ail, anche una fit walking gratuita di 6 chilometri nel centro urbano con ristoro finale a base di dolci e cioccolata calda per i partecipanti. Appuntamento dalle ore 10 di sabato 7 e domenica 8 Dicembre in Piazza Umberto I per info e prenotazioni tel 3477284654 mail info@sportisola.it





