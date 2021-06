Loiri in lutto per la scomparsa a 92 anni di Peppino Barra

Aveva 92 anni.

Peppino Barra aveva 92 anni ed era tra gli uomini più anziani di Loiri. Se ne è andato ieri, serenamente, accompagnato dall’affetto dei suoi cari.

Sposato con Paolina Marras, ha avuto quattro figli: Nelly, Paolo, Gigi ed Ivana. Era un professionista nel campo della torrefazione del caffè, che vendeva come commerciale per tutta la vita.

Grande appassionato di calcio, seguiva i figli Paolo e Gigi, che militavano in categorie dilettantistiche, nelle loro partite ed era il loro primo tifoso. La famiglia è molto conosciuta non solo a Loiri, in quanto tutti i figli sono impegnati nel sociale.

Sua figlia Nelly è in particolare la vice presidente del centro trasfusionale Avis di Olbia, nel quale lavora da tempo con passione e professionalità e non ha fatto mancare la sua presenza, come ricordano i colleghi, neanche in questi ultimi giorni di vita del padre.

Il funerale di Peppino Barra si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 16, nella parrocchia di San Nicola a Loiri.

