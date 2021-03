La situazione coronavirus a Loiri Porto San Paolo.

Sono 4 i nuovi casi di coronavirus rilevati in quest’ultima settimana a Loiri Porto San Paolo. I nuovi positivi appartengono a 3 nuclei familiari diversi, tutti certificati da tampone molecolare effettuato dall’Ats e attualmente in isolamento domiciliare.

Attualmente risultano altre 6 persone in quarantena preventiva, contatti questi ultimi dei 4 positivi riscontrati nell’ultima settimana. Attualmente i soggetti interessati sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione, l’ATS ha già effettuato l’indagine epidemiologica e ricostruito i contatti.

I casi totali attualmente positivi nel a Loiri Porto San Paolo sono quindi 𝟕, con un lieve incremento rispetto al precedente dato.

“La situazione è ancora critica per via della presenza sempre più vicina delle varianti che hanno colpito comunità anche a noi vicine e che oggi sono costrette a ordinare la zona rossa – commenta il sindaco Francesco Lai – . Sono sempre più numerosi i territori che riscontrano un crescente numero di casi, per questo motivo è necessario mantenere alto il livello di allerta ed evitare momenti e occasioni di assembramento, che potrebbero poi sfociare in focolai gestibili solo con le chiusure totali“.

“Vi chiedo, anche in vista delle imminenti festività Pasquali, di continuare ad osservare in modo serio e responsabile come abbiamo fatto finora quanto previsto dalle norme di contenimento della diffusione del Covid”, prosegue il primo cittadino.

Resta comunque sempre attivo il canale diretto per le comunicazioni con i soggetti che dovessero risultare positivi o siano sottoposti alla quarantena.

𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝@𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞.𝐥𝐨𝐢𝐫𝐢𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨𝐬𝐚𝐧𝐩𝐚𝐨𝐥𝐨.𝐨𝐭.𝐢𝐭.

Attiva anche la convenzione con il Mater Olbia attraverso l’unione dei Comuni Riviera di Gallura per cui chiunque avesse avuto contatti stretti con positivi, certificati dal medico competente, ed è residente nel Comune di Loiri Porto San Paolo, potrà fare richiesta di 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐚𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 attraverso la mail 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝@𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞.𝐥𝐨𝐢𝐫𝐢𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨𝐬𝐚𝐧𝐩𝐚𝐨𝐥𝐨.𝐨𝐭.𝐢𝐭 al fine di velocizzare la ricostruzione della rete di contatti e limitare quanto più possibile la diffusione del virus.

