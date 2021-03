Si cerca a La Maddalena un apprendista allestitore nautico

Si cerca un allestitore nautico.

Si cerca a La Maddalena un allestitore nautico per apprendistato. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato sul sito Sardegna Lavoro con il codice 1500021211000000000180496, attivo fino al 9 aprile 2021.

La risorsa ricercata dovrà acquisire le competenze per applicare i tubolari sopra lo scafo del gommone . Il candidato ideale è una persona seria, puntuale ed affidabile, che intenda acquisire le competenze necessarie per esercitare la professione indicata.

Si precisa che le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

