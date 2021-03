Loiri si prepara alle vaccinazioni degli over 80: le date e il programma

Le vaccinazioni per gli over 80 di Loiri Porto San Paolo.

Partirà a breve la campagna di vaccinazione per gli ultraottantenni residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo nati entro il 1941.

I vaccini saranno somministrati nelle palestre di Loiri e Porto San Paolo. La data verrà successivamente comunicata, e sarà compresa tra il 9 e il 19 Marzo. A tal fine è indispensabile che gli stessi cittadini interessati dalle operazioni di vaccinazione, o parenti da loro delegati, ritirino presso gli uffici comunali di Loiri o della Delegazione di Porto San Paolo i il modulo di consenso, la nota informativa, la scheda anamnestica e comunichino il proprio recapito telefonico.

Gli stessi dovranno essere debitamente compilati e portati con se nella giornata indicata per le vaccinazioni, unitamente al documento di riconoscimento e al codice fiscale. Le giornate per il ritiro dei moduli saranno lunedi 8 marzo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 e 30 alle ore 17 a Loiri presso la sede Comunale Via Dante 28. A Porto San Paolo invece i moduli si possono ritirare presso la Delegazione Comunale Viale P. Nenni lunedi 8 marzo dalle ore 9 alle ore 12 e martedi 9 marzo dalle ore 9 alle ore 12.

Inoltre è possibile scaricare i moduli anche dal sito internet del Comune di Loiri Porto San Paolo. Chi prediligerà questa opzione, dovrà anche comunicare il nominativo e il recapito telefonico del soggetto che si dovrà sottoporre al vaccino per la successiva comunicazione, alla mail covid@comune.loiriportosanpaolo.it.

Si specifica, inoltre, che per le persone non autosufficienti, gli operatori sanitari incaricati effettueranno le vaccinazioni a domicilio in orari e giornate da concordare successivamente.

