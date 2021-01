Lo screening a Loiri.

Nelle giornate di ieri 7 e oggi 8 Gennaio sono state eseguite le operazioni di screening per il coronavirus dedicato ai ragazzi della scuola primaria e secondaria, insegnanti e personale Ata. Tutti hanno recepito l’importanza di verificare lo stato di salute prima della ripresa delle attività didattiche, grazie al loro impegno e alla loro disponibilità si è raggiunto questo importante obiettivo.

Sono stati esaminati 202 tamponi antigenici, oltre il 90 per cento di adesione, tutti con esito negativo al coronavirus.”È un risultato molto importante – commenta il sindaco Francesco Lai – ciò vuol dire che le famiglie in questo periodo di festività sono state attente e rispettose delle regole, ma non vuol dire che siamo ancora al sicuro. Dobbiamo mantenere alta la soglia di attenzione e tutelarci affinché questo risultato possa continuare anche nei giorni a venire di ripresa delle lezioni in presenza”.

“Un ringraziamento alla scuola per la disponibilità di questi due giorni, ai genitori e alle famiglie per aver compreso l’importanza dello screening di massa, alla compagnia barracellare e alla polizia locale per il prezioso supporto”, ha concluso il primo cittadino.

