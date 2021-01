I lavori a Olbia.

Procedono celermente i lavori del lungomare e via Redipuglia è stata chiusa al traffico a partire da oggi per consentire l’avanzamento delle attività.

“Auspichiamo di restituire quanto prima il meraviglioso waterfront ai nostri concittadini – afferma il sindaco Settimo Nizzi – . Si tratta di una delle opere più importanti attualmente in atto, grazie alla quale Olbia sarà decisamente riqualificata e valorizzata”.

Ecco come è stata modificata la viabilità: i mezzi che arrivano da zona Bandinu, aeroporto, via Vittorio Veneto e vanno in direzione del porto, percorreranno il tratto di via Roma per immettersi su via Redipuglia attraverso via Firenze; i mezzi che arrivano da zona porto, viale Aldo Moro, zona Nord, percorreranno normalmente via Redipuglia fino all’intersezione con via Trento per immettersi su via Roma.

L’ordinanza è datata 14 dicembre, ma l’amministrazione comunale ha atteso oggi per procedere, in modo da andare incontro alle esigenze dei negozi e delle attività di ristorazione che, fino all’entrata in vigore delle norme governative di Natale, ovvero fino al 23 dicembre, hanno potuto ospitare gli avventori. Sempre a metà del mese scorso l’ordinanza è stata affissa nell’area interessata e tutti i commercianti della zona sono stati avvertiti con una lettera da parte del Comune. Naturalmente, per tutte le attività commerciali prospicienti, resta garantita la via di accesso pedonale.

