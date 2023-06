Blitz di un rapinatore armato alle Poste di Vaccileddi

Ha fatto tutto da solo ed è tornato a casa con 90mila euro: questo il bottino del rapinatore che ha svaligiato le Poste di Vaccileddi. Negli uffici della frazione di Loiri Porto San Paolo ieri c’era solo il direttore. Il malvivente è arrivato in moto ed è entrato in azione col volto coperto da un casco integrale e un’arma in pugno.

Ha costretto il direttore a farsi consegnare il denaro contante, poi ha lasciato le Poste per scappare in sella alla sua moto. Per entrare in azione ha scelto un giorno di maltempo e pare che nessuno l’abbia visto scappare per le strade deserte con la pioggia. I carabinieri stano indagando sulla vicenda per cercare elementi utili a rintracciare il bandito solitario. Non è la prima rapina alle Poste di Vaccileddi, già nel 2017 era stato messo a segno un colpo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui