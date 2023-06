Brazilian jiu jitsu a Golfo Aranci, successi per il Dm Team di Olbia

Il Dm team di Olbia trionfa nel brasilian jiu jitsu a Golfo Aranci

Successo per il Dm team di Olbia allo Smeralda Tournament Brazilian Jiu Jitsu che si è tenuto nei gironi scorsi a Golfo Aranci. L’evento è stato organizzato dalla Brazilian Jiu Jitsu Olbia e hanno partecipato circa 180 atleti provenienti da tutta la Sardegna. Le gare si sono tenute domenica 11 giugno dalle ore 10 alle ore 18 all’interno della palestra comunale di via Marconi a Golfo Aranci.

“Il Dm Team porta in gara, nella categoria No Gi (senza kimono) Christopher Biccheddu, Federico Deiana e Raimondo Degortes – spiega il maestro Gabriele Manunta -. Strepitoso oro per Christopher Biccheddu, che tornato alle gare dopo un anno di inattività, vince due incontri, entrambi per ghigliottina. Primo posto anche per Federico Deiana, che conquista la medaglia d’oro dopo due match. Ottimo secondo posto per Raimondo Degortes”.

“Tutto il DM Team fa i complimenti ai 3 ragazzi, in particolare a Christopher, che con la gara di oggi torna all’attività agonistica dopo un brutto infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dalle competizioni per un anno. Restate sintonizzati, ci vediamo presto in gabbia”, conclude Manunta.

