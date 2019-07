Un dipendente per l’ufficio Tecnico.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo assume un nuovo dipendente per l’ufficio Tecnico. È stato, infatti, pubblicato il bando di concorso per la selezione di un Istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e determinato.

Il nuovo assunto, che sarà assegnato all’area che si occupa dei lavori pubblici e dei servizi al territorio, dovrà essere in possesso di una laura in Ingegneria, Architettura o un titolo equipollente. I termini per inoltrare la domanda scadono domani, 30 luglio. Fa fede, comunque, il timbro postale.

(Visited 220 times, 220 visits today)