Il regolamento di conti fuori dalla discoteca di Budoni.

Un combattimento in piena regola. Stile mortal kombat, verrebbe da dire. Un regolamento di conti tra buttafuori. Almeno da quello che si riesce ad intuire dalle immagini del video, che sta circolando in queste ore di cellulare in cellulare. Un capannello di persone tutto intorno. Al centro i due sfidanti. L’esterno è quello della discoteca Pata Pata, ad Agrustos, nel comune di Budoni.

I due vengono alle mani. Uno sferra un calcio. Si stringono intorno altri buttafuori. Alla fine uno dei due cade a terra. Sembra svenuto. Lo devono portare di peso verso l’auto. Mentre tutto intorno, probabilmente i clienti della discoteca, hanno assistito alla scena tra lo sconcertato e l’incuriosito.

La vicenda, che ha ancora molti punti da chiarire, si è verificata alle prime luci dell’alba. A quanto risultata, i carabinieri non avrebbero ricevuto ancora nessuna denuncia. Ma l’episodio probabilmente non rimarrà senza conseguenze.

