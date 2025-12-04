Sette milioni per la strada provinciale 87 a Loiri Porto San Paolo

I lavoro per sistemare la strada provinciale 87 per Porto San Paolo

Il sindaco di Loiri Porto San Paolo ha espresso soddisfazione per il finanziamento di 7 milioni che la Regione Sardegna ha assegnato alla Provincia Gallura Nord Est Sardegna per mettere in sicurezza la Strada Provinciale 87, nel tratto Santa Giusta – Vaccilleddi.

Il progetto prevede la razionalizzazione, in variante, dell’attuale tracciato per ridurre in maniera significativa l’intenso traffico veicolare che oggi attraversa la frazione di Burrasca, migliorando al tempo stesso la sicurezza e la fluidità della circolazione. L’opera consentirà inoltre di adeguare la geometria stradale, ormai non più idonea a sostenere gli attuali volumi di traffico, su una direttrice che negli anni ha assunto un ruolo strategico di collegamento tra la SS 131 d.c.n. e la zona costiera.

”Desidero ringraziare – dichiara il Sindaco di Loiri Porto San Paolo – l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Piu e l’Assessore al Bilancio Giuseppe Meloni per l’attenzione dimostrata e per il prezioso supporto garantito. Si tratta di un intervento fondamentale non solo per il nostro Comune, ma per l’intera area gallurese, che potrà contare su una viabilità più moderna, sicura ed efficiente”.

I lavori rappresentano un passaggio decisivo per migliorare la mobilità del territorio e rispondere a una necessità infrastrutturale attesa da tempo da cittadini, operatori economici e turisti.

“Ora l’auspicio è che la rinata Provincia possa attuare il finanziamento nei tempi piu celeri possibile, a vantaggio di tutta l’utenza”. Conclude il Sindaco e Consigliere Provinciale Francesco Lai.