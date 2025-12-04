Addio a Laura Scanu.

Alà dei Sardi in lutto per una donna scomparsa prematuramente. Si è spenta Laura Scanu, di soli 48 anni, molto conosciuta e amata in paese. A dare il lutto l’amministrazione comunale del paese, profondamente addolorata per la triste notizia.

”Oggi abbiamo dato l’ultimo saluto a Laura Scanu, scomparsa a soli 48 anni – è il posto lasciato sulla pagina ufficiale del Comune -. Al padre Pinuccio, alla madre Paola e al fratello Bachisio va la sincera e affettuosa vicinanza dell’Amministrazione e di tutta la comunità di Alà dei Sardi”.