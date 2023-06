Gli spettacoli in programma a Loiri Porto San Paolo per l’estate.

Un ricco calendario di spettacoli estivi a Loiri Porto San Paolo, per soddisfare le esigenze dei frequentatori della costa e attrarre nuovi visitatori nel comune costiero, partendo dalla

cultura e passando per la musica, dal teatro al cinema, sino all’intrattenimento per le famiglie e i bambini.

Il 23 giugno il concerto di Neri Marcorè che interpreterà Gaber nella piazzetta sul mare Gramsci, uno splendido anfiteatro naturale. Sarà l’anticipazione della rassegna cinematografica “Una notte in Italia” presso il “Cinema Tavolara”, con proiezioni e incontri con gli autori che si svolgeranno tutti nella piazzetta Gramsci.

Il 17 e il 18 luglio si terrà la sesta edizione del festival di musica etnica. Melkart, suoni e vento del mare diretto dal maestro Mauro Mibelli,

mentre il 21 luglio in piazza Tavolara ci sarà un concerto di tributo ai Queen.

Una serata con azione scenico musicale sul Bisso, con Ignazio Pepicelli Sanna e con il maestro di Bisso Chiara Vigo in Piazza Gramsci il 23 luglio.

Poi si entra nel vivo della stagione con le giornate dedicate a “Ballando con le stelle” con Simone Di Pasquale. Il 26, 27 e 28 luglio allieterà le giornate con una scuola di ballo itinerante nelle spiagge e nei locali della costa.

A chiudere l’offerta di spettacoli per il mese di luglio, il concerto di Irene Grandi con lo spettacolo “Io in Blues”.

In via di definizione il cartello di agosto e settembre, che dovrebbe essere ugualmente attrattivo per tutti.

