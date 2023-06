Video del sindaco di Arzachena sulla strada per Olbia

Mentre Solinas era da Salvini per parlare della Olbia-Arzachena-Palau, il sindaco Ragnedda filmava le auto in coda e attaccava tutti. Il presidente della Regione ieri era nell’ufficio del ministro per discutere di investimenti e soldi promessi per la strada più importante della Gallura. Non si sa quanto fosse operativo o di facciata l’incontro, ma di sicuro le immagini riprese dal sindaco di Arzachena mostrano un’altra realtà. Che è ben lontana da carte e promesse. Una realtà di auto in coda. Ha scelto di postare un video su Facebook per mostrare quale sia la situazione.

“Incolonnati in fila, per percorrere 25 chilometri da Olbia ad Arzachena: la situazione è questa – commenta Roberto Ragnedda mentre riprende il fiume di lamiere colorate -. Una vergogna. Decine e decine di anni e di promesse. Proclami anche da parte di questa Giunta regionale, ma la Gallura rimane abbandonata e noi prigionieri della nostra stessa terra. Complimenti”.

Negli uffici romani nelle stesse ore si parlava di “massima priorità” per gli interventi su Ss125-133bis (Olbia-Arzachena-Palau), roba da 474,8 milioni. “L’obiettivo è far partire i lavori a breve – hanno annunciato dal Mit -. Con un ulteriore assegno da 30 milioni per coprire l’incremento dei prezzi e su cui Salvini si è impegnato in prima persona”.

Stando al resoconto sul vertice tra Salvini e Solinas qualcosa si muove. Con la speranza che non la velocità non sia quella delle auto in coda tra Olbia e Arzachena.

