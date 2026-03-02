Lo sport in lutto a Porto San Paolo per Tomaso Varrucciu, aveva 62 anni

Addio a Tomaso Varrucciu.

Il mondo dello sport sardo è oggi avvolto da un profondo velo di tristezza a causa della prematura e improvvisa scomparsa di Tomaso Varrucciu, per tutti affettuosamente conosciuto come Masino. All’età di soli 62 anni, si è spento l’uomo che per lungo tempo è stato il cuore pulsante e il presidente della Società Sportiva Porto San Paolo. La notizia della sua dipartita si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto incolmabile in tutta la Gallura, ma in particolare nel borgo di Porto San Paolo, dove Masino risiedeva orgogliosamente insieme alla sua amata famiglia.

Lutto nello sport.

Non era solo un dirigente sportivo, ma un punto di riferimento per intere generazioni di giovani atleti. In queste ore, le bacheche dei social network sono letteralmente invase da messaggi commoventi e ricordi indelebili. Tra le tante testimonianze spicca quella della Tavolara Calcio. La società ha voluto esprimere il più profondo cordoglio per la perdita di un collega e amico stimato. ”In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto alla famiglia, ai dirigenti, ai tesserati e a tutta la comunità sportiva di Porto San Paolo, ricordando il Presidente per l’impegno, la passione e i valori che ha saputo trasmettere”, si legge nel loro post.

Il dolore del sindaco.

Anche il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, ha espresso parole di cordoglio per la scomparsa di Masino. ”La nostra comunità piange la scomparsa di un amico, di un uomo d’altri tempi che ha dedicato tempo, energie e cuore per gli altri – ha dichiarato Lai -. Presidente della nostra squadra di calcio, ha guidato con passione e dedizione il Porto San Paolo facendola diventare una comunità di valori. Tra cui sopratutto lealtà e amicizia. Appassionato di politica, ha condiviso con il nostro gruppo idee, confronti e battaglie, sempre con spirito costruttivo, rispetto e amore sincero per la nostra comunità. Il suo impegno non era mai per interesse personale, ma per il bene comune. E non potrò mai dimenticarlo. Era un altruista autentico. Disponibile, generoso, presente quando c’era bisogno. Una di quelle persone che non cercano visibilità, ma che lasciano un segno profondo nella vita degli altri”, si legge in conclusione del doloroso post del primo cittadino.

Il funerale.

Tomaso Varrucciu lascia la moglie e due figli, ai quali va il pensiero di tutta la cittadinanza. L’ultimo saluto a un uomo che ha dato tanto al suo territorio si terrà domani, martedì 3 marzo, alle ore 16, presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Porto San Paolo, dove la comunità si riunirà per l’ultimo caloroso abbraccio.

