Incidente tra auto e moto sulla sopraelevata di Olbia, ci sono feriti

Ennesimo incidente tra auto e moto a Olbia

Continua la sfilza di incidenti con le due ruote a Olbia: c’è stato uno scontro con feriti tra auto e moto sulla sopraelevata. Secondo una prima ricostruzione sembra che il mezzo per il trasporto dei disabili abbia eseguito una manovra non consentita. Proprio nel momento in cui sulla sopraelevata arrivata una moto. L’impatto è stato inevitabile.

Ad avere la peggio sono stati il motociclista e il passeggero dell’auto. Soccorsi e trasportati al Pronto soccorso per accertamenti. Gli agenti della Polizia locale di Olbia si stanno occupando dei rilievi per verificare la dinamica dell’incidente.

