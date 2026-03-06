Il sindaco di Luogosanto si ricandida per la terza volta

Agostino Pirredda si ricandida alla guida di Luogosanto.

L’attuale primo cittadino Agostino Pirredda ha annunciato la propria ricandidatura a sindaco di Luogosanto, spiegando che dopo dieci anni di mandato avverte ancora un profondo senso di responsabilità verso la comunità.

La decisione è maturata a seguito di un confronto con la famiglia e con il gruppo amministrativo uscente, con l’obiettivo di dare continuità al percorso iniziato nel 2015. Riflettendo sugli anni passati, il primo cittadino li ha descritti come intensi e complessi, richiamando in particolare la delicata fase di risanamento finanziario avviata nel 2020. Pirredda ha sottolineato come quel passaggio sia stato affrontato con determinazione per garantire la stabilità dell’ente e recuperare una credibilità che ha poi permesso di intercettare nuove risorse e investimenti.

La lista a suo sostegno unirà l’esperienza maturata a nuovi innesti, poiché il sindaco ritiene fondamentale far camminare insieme continuità e rinnovamento. Secondo il sindaco, superata la fase più critica, è ora il momento di trasformare la solidità raggiunta in occasioni di sviluppo, con l’intento di custodire l’identità del territorio e valorizzarlo attraverso una visione equilibrata e lungimirante.

