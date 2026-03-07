Mater Olbia, cambio al vertice della Chirurgia generale

Roberta Menghi alla guida della Chirurgia generale del Mater Olbia

Da lunedì 2 marzo la dottoressa Roberta Menghi ha assunto la guida dell’Uoc di Chirurgia generale del Mater Olbia Hospital.

Chi è Roberta Menghi

“Formata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la dott.ssa Menghi proviene professionalmente dall’Unità Operativa di Chirurgia Digestiva della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, diretta dal Prof. Sergio Alfieri. La sua attività clinica si concentra in particolare sulla chirurgia dell’apparato digerente, con un’attenzione specifica alla chirurgia colorettale e pancreatica, oltre al trattamento chirurgico delle patologie di colecisti, stomaco e intestino e della parete addominale. Si occupa inoltre della gestione chirurgica delle malattie infiammatorie intestinali e delle principali patologie del tratto gastrointestinale, sia di natura benigna sia e soprattutto oncologica, privilegiando, ove indicato, approcci mininvasivi e l’impiego delle tecnologie emergenti”.

“Ha infatti maturato una solida esperienza nell’utilizzo, soprattutto, della tecnologia robotica. Accanto all’attività chirurgica, la dott.ssa Menghi svolge, nel ruolo di ricercatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, attività di insegnamento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale ed è coinvolta in diversi progetti di ricerca multicentrici a livello nazionale e internazionale”.

“Sono sinceramente onorata”

“Ho accettato questo nuovo incarico con entusiasmo. Sono sinceramente onorata di assumere la guida di un reparto strategicamente così importante in un ospedale come il Mater Olbia Hospital che ambisce a diventare un punto di riferimento per il territorio gallurese e per tutto il Centro – Nord Sardegna” – afferma la neodirettrice Roberta Menghi. “L’obiettivo condiviso con la Direzione aziendale e con tutta l’équipe è consolidare e sviluppare ulteriormente l’offerta chirurgica puntando su qualità delle cure, innovazione tecnologica e complessità. Fondamentale sarà anche il lavoro in stretta collaborazione con i colleghi del territorio.”

“Le Direzioni della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e dell’Università Cattolica seguono da sempre con attenzione lo sviluppo delle aree cliniche del Mater Olbia, una collaborazione oggi più che mai consolidata», dichiara il professor Sergio Alfieri, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Digestiva e del Centro Chirurgico del Pancreas della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. «La dott.ssa Menghi porta con sé una solida esperienza nella chirurgia robotica e mininvasiva, strumenti che oggi rappresentano un elemento fondamentale per garantire interventi meno invasivi e tempi di recupero più rapidi”.

“La nomina della dott.ssa Menghi rappresenta un investimento strategico di grande valore e conferma la volontà di sviluppare un’offerta sanitaria sempre più qualificata, supportata da tecnologie avanzate e da una forte integrazione tra assistenza clinica e innovazione», conclude Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, Amministratore Delegato del Mater Olbia Hospital”.

