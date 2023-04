La nuova area sportiva a Luogosanto.

Nuovi campi sportivi, da tennis e da calcetto, e la ristrutturazione e riconversione del bocciodromo. Il Comune di Luogosanto punta allo sport e allo sviluppo di aree attrezzate e spazi comuni a beneficio della comunità e dei turisti: verranno impegnati così i finanziamenti ottenuti nell’ambito della Legge regionale di Stabilità che consentiranno all’amministrazione comunale gallurese di completare l’area sportiva di via Cristoforo Colombo. Nello specifico, il contributo da 1.350mila euro, suddiviso in tre annualità da 450mila euro, frutto di una deliberazione inserita nella Finanziaria, consentirà di realizzare un nuovo campo da tennis in prosecuzione dell’esistente, un campo da calcetto e la ristrutturazione del bocciodromo.

“Si tratta di un grande risultato politico – commenta Agostino Pirredda, sindaco di Luogosanto – che ci permette di sviluppare in termini concreti il nostro programma elettorale sul settore sportivo e sulle attività ad esso collegate, mettendo a disposizione nuovi spazi moderni e funzionali per lo sviluppo delle attività sportive aperte a tutte le fasce d’età e aree ludico ricreative”.

L’area sportiva di via Cristoforo Colombo verrà ampliata con la realizzazione di nuovi campi, da tennis e da calcetto, serviti da spogliatoi e altre strutture di supporto alle attività sportive. A queste si aggiunge la riconversione del bocciodromo e la realizzazione ampio locale coperto per lo sviluppo di attività sportive, ludico-ricreative a servizio delle associazioni e dell’intera comunità. Luogosanto come le grandi città europee: “La zona di via Colombo – continua il sindaco del dentro gallurese – sarà il centro nevralgico anche dello sport praticato all’aperto. L’obiettivo del Comune non si arresta ai lavori che verranno realizzati grazie ai fondi regionali, ma punta alla realizzazione di percorsi e di aree attrezzate dedicate alle attività sportive all’aperto che verranno sviluppati con la programmazione territoriale. L’area interessata, di alto pregio ambientale, è affidata per la cura del verde a Forestas, che provvede con cura e professionalità alla manutenzione“.

“Il raggiungimento di questo importante risultato politico – afferma Pirredda – è frutto del grande lavoro sinergico dell’intera amministrazione comunale: con il gruppo consiliare che mi sostiene e l’appoggio dell’assessore all’Urbanistica Toni Loriga, abbiamo saputo portare all’attenzione della Giunta regionale e del presidente Christian Solinas – ai quali vanno i nostri ringraziamenti – le esigenze del nostro territorio”.

