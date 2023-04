Olbia piange la scomparsa di Michelino Pilurzi, aveva 84 anni

Dolore a Olbia per la scomparsa di Michelino Pilurzi.

Michelino Pilurzi è sempre stato un punto di riferimento per la comunità di Olbia e la sua scomparsa ha lasciato tutti sgomenti. Conosciuto per la sua generosità e gentilezza, l’84enne ha fatto parte del tessuto sociale cittadino diventando un vero e proprio pilastro per molte persone. Amato da giovani e anziani, ha sempre avuto la capacità di ascoltare e di spronare chiunque lo chiedesse.

La sua vita è stata segnata anche da momenti difficili, ma ha sempre saputo mantener fede alla propria dignità e alla integrità morale. La sua morte ha suscitato grande commozione non solo nell’ambito familiare, ma anche tra amici e conoscenti, che ne hanno ricordato con affetto la grande umanità.

I funerali si terranno questo pomeriggio, alle ore 16:30, nella chiesa parrocchiale di San Michele ad Azzanì. Con la sua scomparsa Olbia perde un grande uomo, ma la sua memoria rimarrà viva nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere con lui momenti di gioia e di dolore.

