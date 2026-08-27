Incidente a Cannigione: gravissimo un giovane e un uomo denunciato

Un grave incidente si è verificato a Cannigione.

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada tra Cannigione e Arzachena, dove è rimasto seriamente ferito un motociclista straniero. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, il giovane è finito in Rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari, a causa del gravissimo trauma cranico riportato, dopo essersi scontrato con un’auto e urtato violentemente la testa contro un’altra auto. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha ricostruito la dinamica del sinistro, dove ci sarebbe una persona denunciata.

Le indagini.

L’incidente sarebbe causato da una manovra del motociclista, che è andato a scontrarsi con un’auto e poi un’altra auto lo avrebbe colpito. Il primo conducente, papà di due bimbi in vacanza con loro in Gallura, non avrebbe prestato soccorso al giovane e, stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro. Successivamente è tornato sul posto, quando c’erano gli agenti. Per questo motivo è stato denunciato per omissione di soccorso. Subito dopo il sinistro sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di Porto Cervo. Il giovane ferito si è aggravato poco dopo il sinistro ed è stato trasferito al Brotzu di Cagliari.

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