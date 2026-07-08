Lavori Abbanoa a Luogosanto, rubinetti a secco e cali di pressione

I lavori di Abbanoa a Luogosanto.

Nel territorio di Luogosanto sono attualmente in corso gli interventi di riparazione sulla condotta adduttrice situata in località La China. I tecnici della società Abbanoa hanno ripreso i lavori avviati nella giornata di ieri per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura idrica.

A causa di queste operazioni, nella fascia oraria compresa tra le 8:45 e le 21, si potrebbero registrare variazioni nella pressione e nella portata dell’acqua, oltre a temporanee sospensioni del servizio sia nel centro urbano sia nelle aree limitrofe. Il regolare flusso idrico verrà ristabilito completamente non appena l’intervento sarà giunto al termine.

La squadra operativa è impegnata a limitare la durata del disservizio e a disporre la riattivazione anticipata dell’erogazione qualora le lavorazioni si concludessero prima del previsto. Per la segnalazione di eventuali problematiche, gli utenti possono usufruire del numero verde dedicato ai guasti 800/022040, raggiungibile continuativamente. Viene inoltre comunicato che, al momento del riavvio del servizio, il liquido potrebbe presentare una momentanea torbidità legata alle fasi di svuotamento e successivo riempimento dei condotti.

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