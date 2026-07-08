Inter Club Luogosanto, festa per i 40 anni nerazzurri in Gallura

Festa per il 40esimo anniversario dell’Inter Club “Dott. Ernesto Cossu” Luogosanto

Alla Vecchia Costa ad Arzachena la cena per festeggiare il 40esimo anniversario dell’associazione Inter Club “Dott. Ernesto Cossu” Luogosanto. “Ricordando che nel 1986 a Tempio Pusania, davanti al notaio Castelli, i soci fondatori Sanna Piero, Uscidda Paolo, Tiveddu Ettore, Pisciottu Antonio, Solinas Antonello, Pileri Antonio e gli indimenticabili Imperio Nicolò, Veronesi Mario, Azzena Pasqualino, Masu Luca, Scampuddu Giacomino, Gala Andrea e Fresi Domenico, che ci hanno lasciato ma noi non ci siamo mai dimenticati di loro, diedero vita al primo Inter Club della Sardegna intitolato a un nostro concittadino e tifoso interista, nonché medico sociale della grande inter, il Dott. Ernesto Cossu”.

Il presidente Lampioni

“L’attuale presidente dell’Inter Club è Giacinto Lampioni che durante la cena ha voluto ringraziare: “È un onore per me oggi rappresentare questo club. Voglio ringraziare i componenti del direttivo, tutti i soci, i presidenti e tutti i componenti dei vari direttivi che mi hanno preceduto, che con il loro lavoro ci hanno permesso di raggiungere oggi questo grande obbiettivo. Un ringraziamento particolare va al nostro ospite d’onore Marco Barzaghi, giornalista sportivo inviato di Mediaset che ci ha voluto onorare con la sua presenza. Un ringraziamento va anche al nostro sindaco Agostino Pirredda e al nostro parroco Don Roberto per la loro presenza”.

Il sindaco Pirredda

“Agostino Pirredda ha voluto ringraziare l’inter club per averlo invitato a partecipare a questa magnifica ricorrenza, ha partecipato insieme al vicesindaco Salvatore Gala e all’assessore allo sport Claudio Demuro, a nome di tutta l’amministrazione hanno rilasciato una targa al presidente Giacinto Lampioni per la profonda stima e gratitudine per i 40 anni di attività di grande valore sociale, culturale e sportivo.

Ha preso poi la parola il Dott. Giampiero Cossu figlio del Dott. Ernesto Cossu: ringrazio l’Inter club a nome di tutta la mia famiglia per la passione, l’impegno e l’entusiasmo mostrato in tutti questi 40 è un onore ed un piacere essere qui oggi”.

“Ha preso poi la parola Marco Barzaghi, giornalista sportivo Mediaset. “Grazie a tutti per avermi dato l’occasione di tornare in Sardegna e soprattutto per avermi permesso di conoscere questa bellissima realtà di grandi Tifosi, 40 anni non è una ricorrenza che possono vantare in molti, mi auguro che questo sia un punto di partenza per poter crescere ancora di più. Ancora grazie a tutti”. Ha concluso il presidente Giacinto Lampioni ringraziando tutti e in particolare ai membri del direttivo con i quali ha organizzato questa grande serata di storia”.

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