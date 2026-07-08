Parto in volo sulla Gallura, Larissa nasce sull’elisoccorso

Una bimba è nata sull’elisoccorso in partenza dalla Gallura.

Aveva fretta di nascere e non ha aspettato di arrivare in ospedale, il parto di Larissa è avvenuto sull’elisoccorso sulla Gallura. Dal Centro di accoglienza di Trinità d’Agultu è partita la chiamata che ha allertato la centrale operativa Areus di Sassari. La richiesta di intervento urgente è arrivata per la rottura delle acque da parte di una donna di origini magrebine. Dopo il suo arrivo in Sardegna era arrivato il momento di mettere al mondo la piccina.

I soccorsi al Centro di accoglienza

Immediatamente è stata inviata sul posto un’ambulanza di base da Costa Paradiso e l’elicottero Areus decollato da Olbia. Gli operatori sanitari avevano predisposto il trasferimento della gestante alla Clinica Ginecologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Tutto era pronto per gestire l’emergenza e accogliere la partoriente, ma la piccola non ha voluto aspettare. Grazie al fondamentale sostegno di Maria, il medico che si è occupato dal parto, la piccola ha visto la luce a bordo dell’elisoccorso in Gallura.

L’equipe medica presente a bordo ha fornito tempestiva assistenza sia alla madre sia alla neonata per tutta la durata del volo verso Sassari. Al termine del trasporto, sia la donna che la bambina sono risultate in buone condizioni di salute ed è arrivato l’annuncio del nome: la piccola appena nata in Sardegna si chiama Larissa.

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