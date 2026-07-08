Barca prende fuoco dentro un rimessaggio ad Arzachena

Intervento dei vigili del fuoco per una barca ad Arzachena

Intorno alle 22 di ieri sera i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena sono intervenuti per una barca in fiamme. La squadra del 115 è intervenuta con il supporto di un’autobotte proveniente da Olbia. Le fiamme hanno aggredito un’imbarcazione di circa 10 metri che si trovava all’interno di un rimessaggio nell’agro di Arzachena. Si trova lungo la Provinciale 59, quella che collega Arzachena con la Costa Smeralda.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse a causa della presenza di materiali infiammabili e resine a bordo della barca. Grazie al tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato. L’operazione di messa in sicurezza ha evitato che le fiamme potessero propagarsi alle altre imbarcazioni, molto vicine a quella in fiamme. Il rischio ulteriore era che il fuoco raggiungesse anche la vegetazione circostante. Per fortuna, anche data l’ora dell’incendio, non si registrano feriti, e i vigili del fuoco hanno sistemato tutto.

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