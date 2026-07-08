Allerta della Protezione Civile in Gallura per il caldo africano

L’allerta meteo della Protezione Civile in Gallura.

Dalle ore centrali della mattinata e fino alla serata, la Gallura sarà interessata da condizioni di caldo intenso, come segnalato dalla Protezione Civile che ha diramato un’allerta valida dalle 10 alle 20 della giornata odierna.

“La situazione sinottica europea è caratterizzata dalla presenza di un campo di alta pressione che dall’Africa nord-occidentale si estende fino all’Europa occidentale e di un sistema ciclonico localizzato sulla penisola scandinava e la cui saccatura si approfondisce fino al Mediterraneo orientale. L’azione combinata di tali strutture bariche sta favorendo l’afflusso di aria calda di origine africana verso la penisola iberica e di aria fredda di origine polare sull’Europa nord-orientale. A partire dalle prossime ore il sistema ciclonico sopra descritto si muoverà lentamente verso sud-est e conseguentemente anche il campo di alta pressione si sposterà verso l’Europa centrale portando con se l’aria calda di origine africana”.

In questo quadro, la Sardegna settentrionale e in particolare la Gallura risultano esposte agli effetti dell’anticiclone, con l’arrivo e il consolidarsi di masse d’aria calda provenienti dal continente africano, destinate a determinare un sensibile aumento delle temperature nel corso della giornata.

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