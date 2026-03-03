Luogosanto, al via la pulizia dei corsi d’acqua per la sicurezza

Parte la pulizia dei corsi d’acqua a Luogosanto

Hanno preso il via a Luogosanto le operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua. L’intervento, focalizzato sulla rimozione della vegetazione che ostacola il regolare deflusso idrico, si inserisce in un più ampio progetto di prevenzione del rischio idrogeologico.

Le pulizie hanno funzionato

La validità di queste operazioni ha trovato riscontro diretto durante i recenti eventi meteorologici. Nonostante le piogge particolarmente intense registrate quest’anno, nei tratti dell’alveo già oggetto di pulizia nelle passate stagioni non sono state rilevate criticità. Questo dato conferma come la continuità negli interventi sia lo strumento più efficace per garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini.

L’esecuzione dei lavori è stata possibile grazie ai finanziamenti regionali ottenuti su più annualità. Grazie a queste risorse, è stata predisposta una programmazione costante che ha permesso di agire su diversi fronti, trasformando gli obiettivi amministrativi in cantieri concreti.

Il raggiungimento di questi risultati è frutto del lavoro sinergico degli uffici comunali, il cui impegno nella partecipazione ai bandi regionali ha permesso di individuare i fondi necessari da destinare alla messa in sicurezza dell’area.

La protezione del suolo e la mitigazione dei rischi ambientali rimangono punti centrali nell’agenda di Luogosanto. I risultati ottenuti finora confermano la validità della scelta di investire sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, fondamentale per la tutela della pubblica incolumità e per la stabilità del territorio.

