Luogosanto avvia la propria comunità energetica rinnovabile

La comunità energetica rinnovabile di Luogosanto.

L’energia verde diventa protagonista in Alta Gallura, dove Luogosanto si prepara a inaugurare la propria comunità energetica rinnovabile. Dopo l’esperienza di Calangianus, con 74 soci e una potenza installata di 419 chilowatt, anche il piccolo centro gallurese punta a valorizzare il territorio attraverso l’autoproduzione di energia pulita. Contestualmente, Luras raccoglie le manifestazioni di interesse dei cittadini per costituire la propria Cer, a conferma di un crescente impegno verso sostenibilità e innovazione.

Il progetto della “Cer Luogosanto“, promosso dal Comune con il supporto tecnico dell’ingegnere Federico Romano, prevede l’installazione di due impianti fotovoltaici: uno sull’autoparco comunale e un altro sulla scuola media, per una produzione complessiva di circa 40 chilowatt picco. L’investimento stimato di 83mila euro sarà parzialmente coperto dai fondi del Pnrr, con un contributo pubblico fino al 40% dell’importo ammissibile.

L’iniziativa ha l’obiettivo di ridurre i costi energetici per cittadini, imprese e amministrazione pubblica, favorendo al contempo la coesione sociale e i benefici diffusi sul territorio. Con la nascita della Cer, Luogosanto si conferma tra i comuni galluresi pioniere della transizione ecologica, unendo tecnologia, economia e tutela ambientale in un progetto innovativo e condiviso.

