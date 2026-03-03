Dal Rotary Olbia un riconoscimento a Prospettiva Donna Aps

Il riconoscimento del Rotary Olbia a Prospettiva Donna Aps.

Il Rotary Club Olbia Centro ha scelto di porre l’attenzione sull’impegno delle associazioni locali impegnate sul fronte del sociale. Venerdì 6 marzo, il club ha annunciato che conferirà un contributo di 1.000 euro all’associazione Prospettiva Donna Aps, riconoscendo l’attività costante e l’apporto significativo nella lotta contro la violenza sulle donne nel territorio. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di sostegno a realtà che si distinguono per l’attenzione al bene comune e per la capacità di incidere positivamente sulla cittadinanza.

La conviviale sarà preceduta da un intervento della presidente dell’associazione, Patrizia Desole, che illustrerà le attività svolte e i risultati raggiunti sul territorio, soffermandosi sulle strategie di contrasto alla violenza di genere. L’incontro offrirà inoltre l’occasione per condividere esperienze e prospettive del Rotary Club Olbia Centro, raccontare storie di impatto concreto e discutere future collaborazioni tra il club e le realtà associative locali.

Il presidente del Rotary Club Olbia Centro, Alessandro Doveri, ha espresso apprezzamento per il lavoro dell’associazione, venendo a conoscenza dell’efficacia del suo intervento attraverso il racconto di una conoscente che aveva ricevuto aiuto tempestivo e qualificato. Doveri ha sottolineato come, nel contesto attuale segnato da una crisi globale che ha investito anche la città di Olbia, emergano problemi concreti quali povertà, fame e violenza sulle donne, che spesso restano nascosti per pudore o vergogna, impedendo alle persone di chiedere supporto diretto.

Il contributo all’associazione Prospettiva Donna Aps rappresenta il secondo intervento del Rotary Club Olbia Centro dedicato a progetti locali: a gennaio era stato assegnato un importo analogo di 1.000 euro al Gruppo Volontariato Vincenziano di Olbia, che gestisce la Mensa dei Poveri di via Canova, finalizzato a garantire collegamenti con il servizio di vigilanza, un presidio H24 e la presenza di una guardia giurata durante l’erogazione dei pasti. Questo intervento si aggiunge a una somma di circa 6.000 euro già devoluta dagli altri club del Distretto 2080 (Lazio, Roma e Sardegna) del Rotary International, a sostegno delle attività di volontariato e delle iniziative locali rivolte alle persone più vulnerabili.

