Luogosanto, il parco della Filetta chiuso per lavori

Il parco di Luogosanto chiude per lavori.

È stata disposta, con effetto immediato, la chiusura al pubblico del Parco della Filetta, a Luogosanto, e l’assoluto divieto all’utilizzo dell’acqua della storica fonte. Il provvedimento è stato ufficializzato tramite un’ordinanza firmata dal sindaco Agostino Pirredda.

L’ordinanza.

La decisione si è resa necessaria a causa di lavori di manutenzione e ripristino attualmente in corso all’interno dell’area verde. Gli interventi mirano a garantire l’igiene del sito e la salvaguardia del patrimonio boschivo, dei sentieri e della fonte stessa.

Per ragioni di sicurezza legate al cantiere e a tutela della salute pubblica, l’amministrazione ha ritenuto opportuno adottare misure cautelative per prevenire potenziali rischi per l’incolumità pubblica L’ordinanza stabilisce con decorrenza immediata il divieto di accesso all’intero perimetro del Parco della Filetta, nonché, il divieto assoluto di prelievo e di consumo dell’acqua della fontana.

Le restrizioni rimarranno in vigore fino a nuova comunicazione e comunque fino alla revoca formale dell’ordinanza. Il documento è stato reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente.

