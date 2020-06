L’incidente sulla strada per Luogosanto.

Tutto è bene quel che finisce bene. Lo spavento c’è stato, ma i due ragazzi, di 20 e 21 anni, che si sono capovolti, questo pomeriggio, verso le 16, con la loro auto, appena fuori Luogosanto, non hanno riportato, come si dice generalmente, nemmeno un graffio.

Per quanto la dinamica dell’incidente facesse pensare ad un esito peggiore, i due giovani sono usciti da soli dal veicolo e, all’arrivo dell’ambulanza del 118, hanno rifiutato anche le cure in ospedale. Da quanto è stato ricostruito i due si sono ribaltati con l’auto fuori paese, probabilmente per una manovra sbagliata. Insomma, un grosso spavento, ma niente di più.

