L’incontro del sindaco Nizzi con i commercianti.

“Siamo qui per un confronto, per vedere se questa possa essere un’idea valida per la città. Vogliamo fare qualcosa di buono per tutti”. Il sindaco Settimo Nizzi ha indossato i panni del pompiere. Nell’incontro di questo pomeriggio con i commercianti di Olbia ha cercato di stemperare le polemiche sul progetto delle piste ciclopedonali, usando il vocabolario della diplomazia.

Ad essere contesta è stata, sopratutto, la ciclabile annunciata di via Aldo Moro, che prevede l’eliminazione di una fila di parcheggi, nel lato sinistro a salire, e l’istituzione della zona 30. “Certo è una modifica delle nostre abitudini, ma bisogna pensare anche a migliorare la qualità di vita di Olbia. I parcheggi più vicini tanto sono occupati dai dipendenti”, ha allargato le braccia Nizzi.

La paura dei commercianti è che il progetto e meno parcheggi possano aggravare la crisi causata dal covid-19. Senza posto dove lasciare l’auto, insomma, i clienti si sposterebbero altrove. Il sindaco allora ha descritto il percorso nel suo complesso.

“Vogliamo collegare porto e aeroporto, il centro storico e non solo. È coinvolto anche Pittulongu in modo da allontanare le auto dal mare. Oggi poi è possibile fare qualcosa che prima del covid non era possibile. Il traffico promiscuo oggi è possibile. Le macchine possono passare sulla pista quando non ci sono le biciclette”, ha proseguito Nizzi. Poi ha sfidato i contestatori e chi sui social ha versato fiele, in questi giorni, invitando ad un confronto positivo per decidere insieme il futuro della città.

(Visited 274 times, 291 visits today)