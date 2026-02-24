Andrea Pala protagonista al Paestum Wine Fest 2026 con Vinoway

Sarà la manifestazione Paestum Wine Fest, promossa da Vinoway, a ospitare il nuovo format “I Nuovi Talenti dell’Enologia Italiana”, che vedrà tra i protagonisti l’enologo Andrea Pala, indicato come una delle espressioni più rappresentative della nuova generazione del settore a livello nazionale.

Originario di Luras, Pala viene descritto come una figura apprezzata anche in ambito internazionale per un’impostazione orientata all’innovazione nei processi di vinificazione e per l’attenzione riservata alla valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani, tra cui Vermentino, Cannonau e altre varietà legate ai territori di produzione. Laureato in Viticoltura ed Enologia, nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di presidente nazionale dei Giovani di Assoenologi e ha svolto attività di consulenza per diverse realtà vitivinicole italiane. Il suo percorso professionale è stato accompagnato da riconoscimenti di rilievo, tra cui il titolo di Miglior Giovane Enologo d’Italia attribuito da Vinoway e il premio “Best Under 40” conferito da Forbes Italia e Ismea nel contesto di Vinitaly 2025.

La presenza dell’enologo sardo all’interno del format ideato da Vinoway, che riunisce professionisti premiati nel corso degli anni, viene presentata come un riconoscimento del ruolo tecnico, culturale e strategico che la figura dell’enologo ricopre nel panorama vitivinicolo contemporaneo. Nello spazio dedicato all’iniziativa, operatori del settore, stampa specializzata e buyer avranno l’opportunità di approfondire l’approccio professionale e la visione territoriale che caratterizzano il lavoro di Pala.

Nel programma del Paestum Wine Fest è prevista anche una masterclass dedicata ai Nuovi Talenti dell’Enologia Italiana, occasione in cui Pala illustrerà vini rappresentativi della propria conduzione tecnica, soffermandosi sulle scelte stilistiche, sulla gestione agronomica e sulle decisioni di cantina finalizzate a esprimere l’identità dei territori di riferimento. Le singole postazioni saranno animate da momenti di confronto con stampa, influencer e pubblico professionale.

La partecipazione all’evento viene interpretata come un’ulteriore conferma della crescente rilevanza di Andrea Pala nel settore e, allo stesso tempo, come espressione dell’impegno di Vinoway nel promuovere professionisti che, attraverso competenza e visione, contribuiscono allo sviluppo dell’enologia italiana.

