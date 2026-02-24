Lavori nell’ufficio postale di Luras, i servizi spostati a Calangianus

I lavori nell’ufficio postale di Luras.

Prendono il via anche a Luras gli interventi di riqualificazione previsti dal progetto Polis promosso da Poste Italiane, programma che interessa gli uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti e che punta alla ristrutturazione delle sedi e all’integrazione dei servizi della Pubblica Amministrazione nell’offerta tradizionale.

L’iniziativa riguarda complessivamente circa 7.000 centri su tutto il territorio nazionale e si inserisce in un quadro in cui, in diverse aree periferiche, viene segnalata una progressiva contrazione dei servizi disponibili. In questo scenario l’azienda comunica di voler confermare la propria presenza capillare, prevedendo investimenti e interventi destinati a rafforzare il presidio sul territorio e a sostenere le comunità a minore densità abitativa, con l’obiettivo di garantire maggiore accessibilità e vicinanza ai cittadini.

Durante l’esecuzione dei lavori nella sede di Luras, la società rende noto che sarà assicurata la continuità di tutte le prestazioni, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Il servizio verrà svolto attraverso una postazione dedicata all’interno dell’ufficio postale di Calangianus, in piazza della Repubblica, operativa da giovedì 26 febbraio con i consueti orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. Nella stessa sede è inoltre disponibile uno sportello automatico Atm attivo 24 ore su 24.

L’azienda ricorda inoltre la disponibilità dei canali digitali, tra cui l’app Poste Italiane e il sito poste.it, che consentono di effettuare a distanza numerose operazioni tradizionalmente svolte allo sportello. Attraverso questi strumenti è possibile procedere al pagamento di diverse tipologie di bollettini postali, compresi Mav, PagoPa, sanzioni per il codice della strada e bollo auto e moto, oltre a monitorare spedizioni di lettere e pacchi, inviare raccomandate e telegrammi, disporre pagamenti e bonifici, controllare le spese e trasferire denaro.

La riapertura dell’ufficio postale di Luras nella sede rinnovata è prevista al termine degli interventi che, salvo imprevisti, avranno una durata stimata di 35 giorni.

