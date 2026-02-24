Vodafone, risolto il guasto telefonico a Berchidda

Il guasto alla rete telefonica Vodafone di Berchidda.

Buone notizie da Berchidda dove il guasto alla rete di Vodafone Italia è stato risolto, con il ripristino completo del segnale telefonico e delle connessioni internet. L’amministrazione comunale ha ricevuto conferma ufficiale dall’operatore, che rassicura cittadini e imprese sulla piena funzionalità dei servizi di comunicazione, interrotti nei giorni scorsi e causa di disagi diffusi.

La normalizzazione della rete rappresenta un sollievo per la cittadinanza, considerando l’importanza della connettività per le attività quotidiane, scolastiche e lavorative. Secondo quanto comunicato, gli interventi tecnici hanno consentito di ripristinare la piena operatività della rete mobile e dei collegamenti dati, assicurando agli utenti la possibilità di tornare a utilizzare senza problemi telefoni, internet e servizi digitali.

