Luras torna in pista e saluta il Carnevale con la pentolaccia

La festa della pentolaccia a Luras.

Dopo il successo al suo debutto del gruppo “Li Maccioni Lurisinchi” il piccolo paese della Gallura si prepara a salutare il Carnevale con la sfilata della pentolaccia. Sabato 17 febbraio alle ore 15:30 le vie del centro storico di Luras si apprestano ad essere invase da colori, suoni e risate che solo il periodo più folle dell’anno può donare.

La sfilata sarà caratterizzata dalla presenza di quattro gruppi locali con rispettivi carri e ospiti d’eccellenza del carnevale tempiese: La Cionfra, QDK, i Vampiri e il gruppo estemporaneo Gli Aviatori.I carri percorreranno via Nazionale e sosteranno in viale Regina Margherita per la piccola cerimonia di ringraziamento e premiazione organizzata dall’amministrazione comunale. Ma non è finita: si ballerà e degusterà fino a tarda notte in compagnia dei Fedales 1988 che con la loro postazione di fronte al Municipio si adopereranno per deliziarvi con prelibatezze culinarie e tanta gioia.

