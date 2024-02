Più di 1500 i colloqui a Olbia, successo per la seconda tappa del Job Day

Seconda tappa del Job Day a Olbia.

La seconda tappa del Job Day Sardegna 2024, l’iniziativa promossa dall’assessorato del Lavoro e dall’Aspal si è svolta il 15 febbraio a Olbia, nell’aeroporto Costa Smeralda. Dopo l’appuntamento di Sassari anche a Olbia migliaia le persone presenti. Infatti sono aumentate le imprese partecipanti (115 di cui 72 in presenza), 570 i profili ricercati per un totale di 4 mila posizione offerte e 1500 gli appuntamenti fissati (a cui bisogna aggiungere quelli spontanei).

“Era un evento molto atteso anche questo di Olbia – spiega la direttrice generale dell’Aspal Maika Aversano – e i numeri sono davvero rincuoranti, perché in un solo giorno mettiamo in contatto migliaia di persone. Rispetto alla scorsa edizione – ha continuato – c’è sempre una prevalenza del settore turistico – alberghiero e anche di quello nautico, ma c’è una crescita anche dei settori più innovativi e avanzati della telematica, delle telecomunicazioni e della robotica”.

Presenti al Job day anche gli stand delle Istituzioni, Enti di Formazione, Its, Università di Cagliari e Sassari e Ufficio regionale scolastico, Forze Armate. L’appuntamento di Olbia ha visto la presenza di tanti studenti delle superiori (oltre mille) che ininterrottamente si sono riversati negli stand e nei punti di incontro alla ricerca di prospettive concrete per i loro futuro e per ascoltare, capire e eventualmente scegliere o cambiare i propri orientamenti formativi.

Durante la giornata si sono tenuti diversi convegni a partire da OrientaMenti sull’orientamento post diploma, con le testimonianze di alcuni giovani universitari, Aspal4Future sul mondo dell’innovazione alla scoperta di innovatori e startup di successo con i racconti di chi, a partire da percorsi professionalizzanti del sistema ITS Academy Sardegna, ha trovato la sua strada e con Europe for youth sulle opportunità e gli strumenti per fare un’esperienza formativa o lavorativa a livello europeo.

Gli esperti dei Centri per l’impiego (Cpi) dell’Aspal hanno tenuto inoltre una serie di laboratori e seminari utili per chi cerca lavoro (dalla ricerca del lavoro sul web, all’elevator pitch, al dress code, alla web reputation e all’intelligenza artificiale). Uno dei momenti più attesi è stato il convegno con il fisico, divulgatore e musicista Vincenzo Schettini, che con il suo seguitissimo canale “La Fisica che ci piace”, ha reso comprensibili e “popolari” i misteri della fisica. L’appuntamento che è andato subito sold out è stato seguito in streaming da migliaia di persone. Il prossimo Job Day si terrà a Nuoro, giovedì 29 febbraio.

