I lavori sulla condotta dell’acqua a La Maddalena.

Un intervento di manutenzione programmato sulla rete idrica interesserà il comune di La Maddalena durante la notte tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo. L’operazione, annunciata dal gestore del servizio idrico Abbanoa, riguarderà la condotta situata in via Colonnello Galliano, nel punto in cui la strada incontra via Ilva.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, che devono essere effettuati con le tubature completamente vuote, sarà necessario sospendere temporaneamente il flusso dell’acqua sulla linea che alimenta le utenze della zona. L’interruzione è prevista dalle 22 di martedì 17 fino alle 8 di mercoledì 18. Durante questo intervallo potranno registrarsi cali di pressione e temporanee sospensioni dell’erogazione in diverse strade del territorio comunale.

Le possibili criticità riguarderanno via Trinità, via G. Gellone, via Roma, via Asquer, via Cairoli, via Ilva, via Volturno, via Marco Polo, via Calatafimi, via Petrarca, via Balilla, via Cappellini, via comandante Avegno, via Brigata Sassari, via Aspromonte, via Terralugiana, via Roma, via Sanzio, via Corti, via Monte Rotondo, via Maggiore Leggero, via Volta, via Millelire, via Montebello, via Generale Zicavo, via Magenta, via Camillo Benso Conte di Cavour, via Viggiani, via Zonza, via Galilei, via Foscolo, via Eleonora D’Arborea, via Marconi, via Guerrazzi, via Monte Sinnai, via Domenico Millelire, Isola Budelli, via Balbo, via Magnaghi, via Leopardi e via Spano.

Secondo quanto comunicato dal gestore, il servizio tornerà a funzionare regolarmente una volta concluse le operazioni di manutenzione. I tecnici impegnati nell’intervento cercheranno di limitare al minimo la durata della sospensione e, qualora i lavori venissero ultimati prima del previsto, la riattivazione dell’erogazione potrebbe avvenire in anticipo rispetto all’orario indicato. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio guasti di Abbanoa contattando il numero verde 800/022040, attivo per l’intera giornata. Alla ripresa della distribuzione, viene inoltre segnalata la possibilità che l’acqua appaia temporaneamente torbida, una condizione legata allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte durante le operazioni tecniche.

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