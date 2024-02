L’olivastro millenario di Luras apre ai voti per la sfida europea.

Dopo aver conquistato il titolo di albero Italiano dell’anno 2023 nel concorso “Italian tree of the year”, l’olivastro millenario di Luras è stato chiamato a partecipare alla competizione europea che vede coinvolte ben 18 nazioni del vecchio continente.

Sarà una sfida più complicata, ma sicuramente s’Ozzastru riuscirà a vincere, grazie ai voti degli utenti, aperti dal 1 febbraio 2024. Per votare c’è tempo fino al 22 dello stesso mese, cliccando sul link https://www.treeoftheyear.org/vote

Si può esprimere la propria una volta al giorno per tutta la durata delle votazioni. “Ringraziamo il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per aver promosso tale iniziativa – fa sapere il Comune di Luras – la RAS – Regione Autonoma della Sardegna, con particolare riferimento all’Assessorato all’Ambiente, per l’ampio risalto dato alla notizia in questi mesi. Se vince l’olivastro, vince Luras, vince la nostra comunità, vince l’intera Sardegna una terra di centenari e di meravigliosi misteri tutti da scoprire”.

