Provincia Gallura Nord-Est: approvati stemma, bilancio e commissioni

Entra nel vivo l’ente della Provincia Gallura Nord-Est.

Dare sostanza all’azione amministrativa e, allo stesso tempo, costruire l’identità istituzionale della Provincia Gallura Nord-Est. È stato questo il filo conduttore della seduta del Consiglio provinciale dell’entre, riunitosi in mattinata nella sala consiliare del Comune di Olbia.

L’assemblea, presieduta dal presidente Settimo Nizzi, ha approvato una serie di atti centrali per l’avvio effettivo della nuova Provincia: il Bilancio di previsione, lo stemma e il gonfalone dell’ente e l’istituzione delle commissioni consiliari permanenti.

Il primo via libera è arrivato sul bilancio, che ammonta complessivamente a 127 milioni di euro e rappresenta il primo strumento finanziario della storia del nuovo ente provinciale. Le risorse saranno destinate principalmente ai settori di competenza della Provincia, in particolare viabilità, edilizia scolastica e ambiente. Il dirigente finanziario Giuseppe Manzoni ha illustrato un documento improntato a criteri di prudenza, tenendo conto di possibili necessità legate soprattutto al processo di separazione dalla nuova Provincia dalla “vecchia” provincia di Sassari.

«Siamo consapevoli delle difficoltà che ci attendono – ha dichiarato il presidente Nizzi – ma ciò che conta è che questo territorio proceda in modo unitario e autonomo. La Provincia è un’istituzione fondamentale per la Gallura e oggi stiamo dando concretezza al suo ruolo».

Lo stemma.

Nel corso della seduta il Consiglio ha inoltre approvato lo stemma ufficiale della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna, che è lo stesso già proposto dal commissario straordinario Piccinnu – con alcune varianti che lo rendono più visibile – e approvato dall’assemblea dei sindaci. La procedura dovrà essere completata dall’Ufficio Onorificenze e Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo scudo, suddiviso in quattro campi, richiama le diverse anime del territorio: in alto i simboli delle due città capoluogo della provincia – Olbia e Tempio Pausania – la nave romana e l’isola di Tavolara a fianco del Gallo di Gallura, che rappresentano rispettivamente la vocazione marittima e commerciale della costa e l’identità storica della Gallura; in basso, il passato giudicale e medievale, simboleggiato dalla torre pedrese (Giudicato di Gallura) e dal castello del Monte Acuto.

Contestualmente è stato deciso anche il gonfalone, il cui colore di fondo è stato scelto dai consiglieri durante la seduta. Il fondo sarà bianco, colore ritenuto il più adatto a rappresentare sobrietà e riconoscibilità nelle cerimonie ufficiali. Via libera infine all’istituzione delle commissioni consiliari permanenti, strumenti fondamentali per l’approfondimento tecnico e politico delle attività dell’ente. Le commissioni saranno tre e si occuperanno rispettivamente di Bilancio, Lavori pubblici e viabilità ed Edilizia scolastica, cultura e turismo.

Le commissioni.

La Commissione Bilancio sarà composta dai consiglieri Francesco Lai, Antonio Addis e Anna Letizia Addis. Alla Commissione Lavori pubblici e viabilità Michele Fiori, Roberto Carta e Federica Porcu. La Commissione Edilizia scolastica, cultura e turismo sarà invece formata da Roberto Ragnedda, Maria Antonietta Cossu e Francesca Dongu.

