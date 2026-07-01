Meteo Olbia 2 luglio, sole e clima ideale per il mare

Le previsioni meteo per mercoledì 2 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per mercoledì 2 luglio a Olbia e in Gallura è attesa una giornata stabile e soleggiata, con condizioni ideali per il turismo balneare e le attività all’aria aperta. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, mentre il rischio di precipitazioni resterà molto basso. Anche la Protezione civile regionale non segnala particolari criticità per il nord-est della Sardegna, dove il tempo tornerà a essere tipicamente estivo.

Caldo estivo, brezze e turismo

Le temperature saranno in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, con minime comprese tra 21 e 23 gradi e massime che potranno raggiungere i 32-33 gradi. La brezza marina continuerà però a rendere il clima piacevole lungo la costa, limitando la sensazione di afa nelle località affacciate sul mare. Il meteo a Olbia conferma quindi una giornata favorevole per chi ha programmato escursioni, gite in barca o una giornata sulle spiagge della Gallura.

Con l’estate ormai entrata nel vivo, la Costa Smeralda, Pittulongu, Porto Istana, Bados e il litorale di San Teodoro si preparano a un’altra giornata di grande affluenza. Il mare sarà poco mosso e con una temperatura dell’acqua intorno ai 24 gradi, condizioni ideali per la balneazione e gli sport acquatici. Anche le ore serali saranno piacevoli grazie a un clima mite, perfetto per passeggiate sul lungomare, aperitivi all’aperto e gli appuntamenti che animano le principali località turistiche della Gallura in questo inizio di luglio.

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