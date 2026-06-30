Incendio a Palau, appartamento in fiamme: cosa è successo

L’incendio in un appartamento a Palau.

Un incendio sviluppatosi in un appartamento al piano terra ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco nelle prime ore della mattinata a Palau, in viale delle Ferrovie. Sul posto è stata inviata anche un’autobotte partita da Olbia per supportare le operazioni di spegnimento. Le squadre hanno lavorato per domare le fiamme e procedere successivamente alla ventilazione dei locali, così da evacuare il fumo accumulato e consentire la messa in sicurezza dell’edificio. L’intervento ha permesso di evitare che il rogo si estendesse agli appartamenti vicini.

Le due persone che occupavano l’abitazione si trovavano già all’esterno quando i soccorsi sono arrivati sul posto e non risultano coinvolte direttamente nell’incendio. Dopo le operazioni di spegnimento e controllo, lo stabile è stato dichiarato non agibile. Oltre ai vigili del fuoco di Arzachena, sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, con la presenza della Polizia locale di Palau, dei carabinieri e della polizia di Stato, impegnate nei rilievi e nella gestione della sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui