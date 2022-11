I lavori di Abbanoa a Luras.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Luras per eseguire un intervento di manutenzione sulla condotta in via Nazionale dove sono in corso i collegamenti di una nuova condotta e l’eliminazione di una dispersione idrica. Fino alle 18 potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni in particolare nella parte alta del centro abitato.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui