Tre casi di coronavirus a Luras.

Sono 3 i casi di positività al coronavirus nel comune di Luras. L’annuncio è stato dato dal sindaco, Marisa Careddu, che ha ricevuto la comunicazione dall’Ats. Immediatamente è partito il tracciamento delle persone venute a contatto con i positivi che, da prassi, andranno messi in quarantena.

“Rassicuro la popolazione sul nostro massimo impegno. I soggetti sono in buone condizioni in isolamento domiciliare – ha affermato il primo cittadino -. Raccomando il distanziamento, l’utilizzo della mascherina, il lavaggio frequente delle mani e di evitare ogni tipo di assembramento, sia in eventi amichevoli anche in casa, sia nei locali pubblici“.

