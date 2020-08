Il pericoloso gioco arrivato a Olbia.

Si chiama “planking” la pericolosa tendenza nata in rete che si sta diffondendo anche a Olbia tra i teenager. Ci si sdraia sull’asfalto e come si fa con la roulette russa si sfida la morte. I ragazzini si alzano dalla strada quando le auto li hanno quasi raggiunti. Al passaggio della prima auto scattano un selfie. Alcuni gruppi di ragazzine sono state avvistate in zona Baratta a Olbia, nei pressi di piazza Sant’Antonio.

I residenti della zona hanno notato da tempo questo gruppo di ragazze adolescenti e hanno lanciato l’allarme. Il gioco mortale è già una moda Oltreoceano. “Iutile che ogni volta diamo le colpe solo ai figli l’educazione parte sempre dalla madre e il padre – si lamenta un residente – . Ragazzine normali non fanno cose del genere a mettersi nelle strisce pedonali per essere investite”.

