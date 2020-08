L’ordinanza del sindaco Maria Giuseppina Careddu.

Il sindaco del comune di Luras Maria Giuseppina Careddu sta adottando un’ordinanza per rendere obbligatorio l’uso della mascherina su tutto il territorio comunale.

Una scelta dovuta al fatto che “molti dei nostri concittadini lavorano ancora in Costa nei luoghi di maggiore contagio per poi far rientro in paese e diverse persone di rientro da paesi esteri non hanno obbligo di quarantena”, spiega il sindaco Careddu che raccomanda a tutti di rispettare le regole.

“Tutti i casi positivi sono lavoratori in strutture della Costa , sono in isolamento domiciliare e stanno mediamente bene e le persone venute in contatto con i casi positivi sono in quarantena”, ha concluso il sindaco di Luras.

