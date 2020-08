Coronavirus, un nuovo caso positivo anche a Buddusò

Lo ha comunicato il sindaco Giovanni Antonio Satta.

Anche il comune di Buddusò registra un caso positivo di coronavirus. A darne notizia direttamente il sindaco Giovanni Antonio Satta dopo essere stato informato dal servizio igiene pubblica .

La persona è già in carico al servizio sanitario, si trova in isolamento e sta bene. “La situazione è monitorata continuamente dai Servizi Sanitari, che ci tengono costantemente informati – ha commentato il sindaco di Buddusò – . Si ribadiscono le raccomandazioni già rese note nei mesi scorsi, ed in particolare, i cittadini che abbiano il sospetto di aver avuto contatti con soggetti contagiati, sia che presentino sintomi, sia nel caso siano asintomatici, sono invitati a contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia o il 118″.

(Visited 412 times, 412 visits today)