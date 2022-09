Venerdì 16 settembre la prima edizione del Luras music festival

Si balla, venerdì, in via Nazionale: arriva la prima edizione del “Luras music festival“. Un evento musicale con dj locali (e non solo) nato dall’idea del giovane imprenditore del paese Matteo Canu. Ha chiesto alla Classe 1986 (che organizzerà la festa patronale il prossimo mese) di dare una mano nell’organizzazione del Festival. La classe ha risposto “presente” e, in tempi molto celeri, ha subito messo in moto la macchina organizzativa. L’evento si svolgerà in via Nazionale il 16 settembre.

Dj locali e non solo saliranno sul palco di Luras ed è anche attesa una sorpresa con l’arrivo di un dj noto nel mondo musicale. Il tutto Inizierà alle ore 19, e si potranno acquistare gadget, drink e mangiare un boccone. “La manifestazione ha il format di rotation dj e il lancio dei colori per dare un pizzico di pazzia all’evento – spiega Matteo Canu che è anche un dj -. Io penso che potrà diventare un appuntamento rincorrente nei prossimi anni, sempre più grande sino ad arrivare alla durata di tre giorni“. Alla console i dj Matteo Canu, Gabriele Demuro, Carlo Achenza, Dario Vigliani, Tore siazzu, Francesco Albertino, Alessio Degortes e Gdifonte.