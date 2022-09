L’aeroporto di Olbia è il terzo in Europa per il numero di voli privati

L’aeroporto Costa Smeralda di Olbia ad agosto conquista la medaglia di bronzo europea per il numero di voli privati. Mentre i passeggeri degli aerei di linea dormivano nelle brandine a causa delle ripetute cancellazioni, il mercato del lusso ha continuato a volare alto. Lo scalo gallurese ha superato Ibiza e Ginevra passando dal quinto posto di luglio (Milano-Linate era all’otta) fino a raggiungere la terza posizione nel mese di agosto, restando l’unico aeroporto italiano nella top ten. Davanti a Olbia ci sono solo Parigi e Nizza. La certificazione arriva dalle analisi sui voli fatte dall’Ebaa, l’Associazione europea per l’aviazione commerciale.



“Ad agosto l’aviazione generale dell’aeroporto Olbia-Costa Smeralda ha registrato oltre 4.000 voli contro i 3.862 dell’agosto 2019 (+4%)”, spiegano dal consorzio industriale Cipnes citando i dati di Geasar, la società che gestisce l’aeroporto. “A luglio l’aviazione generale di Olbia-Costa Smeralda è stata invece la quinta in Europa, dopo Parigi, Nizza, Ibiza e Ginevra – spiegano -. Ma ha segnato un risultato straordinario. I movimenti sono stati infatti 3.953 contro i 3.352 del 2019 (+18%)”.

Il record di jet privati che hanno raggiunto la Gallura è un grandissimo risultato, ma c’è un’altra faccia della medaglia. Questa del 2022 è stata un’estate orribile per i passeggeri che hanno “scelto” i voli di linea. Per scioperi e contagi tra gli equipaggi è stata un’estate difficile in tutta Europa con pesanti ripercussioni sul traffico del Costa Smeralda. Una volta smaltite le code per i vaccini, l’hub è stato riaperto per accogliere centinaia di passeggeri che si sono trovati costretti a restare a terra.

Disagi che non riguardano certo il mercato di lusso dei jet privati. Le 5 stelle, le ville e i moli della Costa Smeralda non perdono il loro fascino neanche nei momenti di crisi economica. “Quello del lusso, in Gallura, è una delle industrie principali ed è la quinta ‘azienda’ per ricavi in Sardegna – ricordano infatti dal Cipnes -. E l’aeroporto è uno degli asset strategici per creare e sviluppare investimenti industriali nel distretto produttivo consortile di Olbia”.